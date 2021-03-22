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    Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции

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    В матче 30-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» переиграл «Лион» со счетом 4:2.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    В составе победителей забитыми мячами отметились Данилу, Анхель Ди Мария и Килиан Мбаппе, оформивший дубль на свой счет.

    Для 22-летнего нападающего второй гол стал сотым в национальном чемпионате, сообщает Stats Foot. 84 мяча Мбаппе оформил за ПСЖ, 16 — за «Монако», в составе которого в 2017 году он выиграл Лигу 1.

    Форвард добился этого результата за 22 лет и 91 дня — этот показатель является рекордным. По нему он опередил Эрве Ревелли, достигшего данной отметки в 23 года и 153 дня.

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