Мбаппе установил рекорд чемпионата Франции

В матче 30-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» переиграл «Лион» со счетом 4:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Данилу, Анхель Ди Мария и Килиан Мбаппе, оформивший дубль на свой счет.

Для 22-летнего нападающего второй гол стал сотым в национальном чемпионате, сообщает Stats Foot. 84 мяча Мбаппе оформил за ПСЖ, 16 — за «Монако», в составе которого в 2017 году он выиграл Лигу 1.

Форвард добился этого результата за 22 лет и 91 дня — этот показатель является рекордным. По нему он опередил Эрве Ревелли, достигшего данной отметки в 23 года и 153 дня.