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    «СКА-Хабаровск» и «Велес» сыграли вничью

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    «СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью со столичным «Велесом» со счетом 1:1 в рамках 31-го тура первенства ФНЛ.

    «СКА-Хабаровск» и «Велес» сыграли вничью
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    «СКА-Хабаровск» и «Велес» сыграли вничью

    На 84-й минуте гости вышли вперед благодаря усилиям хавбека Александра Елисеева, забивший свой первый гол в сезоне. На второй компенсированной минуте игры форвард хозяев Дмитрий Барков восстановил равновесие.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    СКА-Хабаровск — Велес 1:1
    Голы: 0:1 Александр Елисеев (84'), 1:1 Дмитрий Барков (90') СКА-Хабаровск: Артемий Малеев, Кирилл Суслов, Kirill Kolesnichenko, Роман Мануйлов (Владислав Никифоров, 8327'), Кирилл Большаков, Ираклий Квеквескири, Eduard Bulia (Константин Базелюк, 5727'), Владимир Сугробов, Андрей Батютин (Yuri Pershin, 7227'), Evgeni Nazarov (Владислав Брагин, 4627'), Дмитрий Барков Велес: Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Елисеев, Руслан Фищенко, Артур Галоян (Никита Кирсанов, 5727'), Алексей Баев (Lassana N'Diaye, 7227'), Александр Осипов, Петр Косаревкий, Павел Котов (Алексей Вакулич, 7627'), Igor Klimov, Mamadou Maiga, Артём Федчук (Кирилл Радионов, 7927') Предупреждения: Eduard Bulia (21'), Алексей Баев (37'), Kirill Kolesnichenko (53'), Артур Галоян (56'), Yuri Pershin (80')

    После этой виктории «Велес» набрал 54 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» с 44 баллами идет на девятой позиции.

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