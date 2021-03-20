«Бавария» — «Штутгарт»: счет матча 4:0, обзор голов

в домашнем матче 26-го тура немецкой Бундеслиги разгромила— 4:0.

Уже на 12-й минуте мюнхенский клуб остался в меньшинстве, так как красную карточку за грубый фол получил Альфонсо Дэвис.

А спустя пять минут хозяева вышли вперед. Серж Гнабри сделал передачу в штрафную, откуда точный удар в ближнюю «девятку» нанес Роберт Левандовски.

На 22-й минуте отличился уже сам Гнабри, которому ассистировал Лерой Сане.

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Не прошло и двух минут, как «Бавария» увеличила свое преимущество. Бенжамен Павар навесил справа, Левандовски выпрыгнул выше всех и спокойно послал мяч головой в ворота.

На 39-й минуте Левандовски оформил хет-трик. Польский форвард подхватил мяч в штрафной и послал его низом мимо вратаря швабов.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Штутгарт 4:0 Голы: 1:0 Роберт Левандовски (18'), 2:0 Серж Гнабри (22'), 3:0 Роберт Левандовски (23'), 4:0 Роберт Левандовски (39') Бавария: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Жером Боатенг, Альфонсо Дэвис, Серж Гнабри (Кингсли Коман, 6027'), Лерой Зане (Джамал Мусиала, 8327'), Леон Горецка, Томас Мюллер (Хави Мартинес, 8327'), Давид Алаба, Роберт Левандовски (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 7027') Штутгарт: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Марк-Оливер Кемпф, Константинос Мавропанос, Ватару Эндо (Атакан Каразор, 7727'), Гонсало Кастро (Даниэль Дидави, 7727'), Силла Вамангитука (Матео Климович, 3527'), Борна Соса (Николас Гонсалес, 4627'), Naouirou Ahamada (Филипп Фёрстер, 4627'), Тангуй Кулибали, Саша Калайджич Предупреждения: Жером Боатенг (37'), Гонсало Кастро (61'), Марк-Оливер Кемпф (86') Удаление: Альфонсо Дэвис (13')

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает первое место (61 очко), а «Штутгарт» — восьмое (36 очков).

В еще одном матче «Вердер» на своем поле проиграл «Вольфсбургу» — 1:2.

«Волки» вышли вперед на 8-й минуте, когда автоголом отметился Джошуа Сарджент. На 42-й минуте Ваутер Вегорст удвоил преимущество гостей.

Хозяева ответили точным ударом Кевина Мевальда на 45-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Вердер — Вольфсбург 1:2 Голы: 0:1 Джошуа Сарджент (автогол) (9'), 0:2 Ваутер Вегорст (42'), 1:2 Kevin Moehwald (45') Вердер: Иржи Павленка, Милош Велькович (Феликс Агу, 8827'), Омер Топрак, Марко Фридль, Людвиг Аугустинсон, Kevin Moehwald (Дейви Зельке, 8227'), Романо Шмид (Леонардо Биттенкорт, 5827'), Теодор Гебре Селасси, Максимилиан Эггештайн, Милот Рашица (Юя Осако, 8227'), Джошуа Сарджент (Niclas Fuellkrug, 5827') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Максанс Лакруа, Кевин Мбабу, Джон Энтони Брукс, Янник Герардт, Йосип Брекало (Жоао Виктор, 7427'), Адмир Мехмеди (Жозуа Гилявоги, 8627'), Боте Баку, Ксавер Шлагер (Максимилиан Филипп, 9027'), Максимилиан Арнольд, Ваутер Вегорст Предупреждения: Джошуа Сарджент (57'), Ксавер Шлагер (81'), Niclas Fuellkrug (90'), Леонардо Биттенкорт (90')

«Вольфсбург» занимает третье место в турнирной таблице (51 очко), а «Вердер» — 12-е (30 очков).