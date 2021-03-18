Мольде — Гранада. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.03.2021)

В 20:55 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Мольде»: Андреас Линде, Martin Bjoernbak, Бирк Риса, Стиан Грегерсен, Маркус Хольмгрен-Педерсен, Магнус Вольф Эйкрем, Фредрик Аурснес, Эйрик Хестад, Eirik Ulland Andersen, Emil Breivik, Bjoern Sigurdarson.

«Гранада»: Руи Силва, Херман Санчес, Виктор Диас, Хесус Вальехо, Домингуш Дуарте, Максим Гоналон, Антонио Пуэртас, Анхель Монторо, Янхель Эррера, Кенеди, Хорхе Молина.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Гранада» — «Мольде» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

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