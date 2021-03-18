Арсенал Лондон — Олимпиакос. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.03.2021)

В 20:55 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Арсенал Лондон»: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Киран Тирни, Габриэл, Давид Луис, Даниель Себальос, Мохамед Эль-Ненни, Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг, Николя Пепе, Эмиль Смит Роув.

«Олимпиакос»: Жозе Са, Сократис Папастатопулос, Ousseynou Ba, Хосе Холебас, Мохамед Мади Камара, Yann M'Vila, Атанасиос Андруцос, Олег Рябчук, Костас Фортунис, Юссеф Эль-Араби, Георгиос Масурас.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Олимпиакос» — «Арсенал Лондон» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Олимпиакос». Коэффициент ставки — 2.07.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

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