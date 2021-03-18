Арсенал Лондон — Олимпиакос. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.03.2021)

Составы команд:
«Арсенал Лондон»: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Киран Тирни, Габриэл, Давид Луис, Даниель Себальос, Мохамед Эль-Ненни, Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг, Николя Пепе, Эмиль Смит Роув.
«Олимпиакос»: Жозе Са, Сократис Папастатопулос, Ousseynou Ba, Хосе Холебас, Мохамед Мади Камара, Yann M'Vila, Атанасиос Андруцос, Олег Рябчук, Костас Фортунис, Юссеф Эль-Араби, Георгиос Масурас.
Календарь и таблица Лиги Европы
Предыдущий матч соперников: «Олимпиакос» — «Арсенал Лондон» 1:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
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Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.
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