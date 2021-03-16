«Реал» — «Аталанта»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны составына ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Вальверде, Васкес, Винисиус Жуниор, Менди.

Запасные: Лунин, Альтубе, Милитао, Асенсио, Марсело, Иско, Родриго, Дуро.

«Аталанта»: Спортьелло, Толои, Меле, Гозенс, Мюриэль, Де Рун, Ромеро, Малиновский, Джимсити, Пессина, Пашалич.

Запасные: Росси, Голлини, Паломино, Ламмерс, Кальдара, Руггьери, Гисланди, А. Миранчук, Иличич, Сапата.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Реалу». Коэффициент на его победу — 2.35, на успех «Аталанты» — 3.30, на ничью — 3.90. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

Следить за ходом матча можно тут. Первый матч завершился победой «Реала» со счетом 1:0.