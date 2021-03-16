ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Ливерпуля»Возвращение к истокам. «Ливерпуль» постепенно обретает уверенность
  • 22:03
    • Де Брейне выйдет в старте «Ман Сити» против «Боруссии»
  • 21:55
    • Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Реалом»
  • 19:49
    • «Спартак» интересуется форвардом сборной США
  • 19:35
    • «Коламбус» выставил российского нападающего на драфт отказов
  • 18:38
    • Сантуш рассказал о мечте Роналду выиграть ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Реалом»

    «Реал» — «Аталанта»: составы, прогноз, коэффициенты

    Футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Футбол Испании Аталанта Футбол Италии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Стали известны составы «Реала» и «Аталанты» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Алексей Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук

    «Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Вальверде, Васкес, Винисиус Жуниор, Менди.

    Запасные: Лунин, Альтубе, Милитао, Асенсио, Марсело, Иско, Родриго, Дуро.

    «Аталанта»: Спортьелло, Толои, Меле, Гозенс, Мюриэль, Де Рун, Ромеро, Малиновский, Джимсити, Пессина, Пашалич.

    Запасные: Росси, Голлини, Паломино, Ламмерс, Кальдара, Руггьери, Гисланди, А. Миранчук, Иличич, Сапата.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Реалу». Коэффициент на его победу — 2.35, на успех «Аталанты» — 3.30, на ничью — 3.90. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут. Первый матч завершился победой «Реала» со счетом 1:0.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» забьют еще до перерыва?
  • «Реал» Мадрид — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Продлит ли «Ман Сити» серию поражений «Боруссии»?
  • «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Наконец-то произойдет обмен голами?
  • «Борнмут» — «Суонси». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 16 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Борнмут — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бавария — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Челси — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры