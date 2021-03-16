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    Тотал в три забитых мяча не будет пробит

    «Реал» — «Аталанта». Прогноз на тоталы (к. 1.70) в Лиге чемпионов, 1/8 финала, 16 марта 2021 года

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    Серхио Рамос
    Во вторник, 16 марта, в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» «Реал» сыграет с итальянской «Аталантой» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 23:00 по мск. «Реал» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 16 Марта 2021 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
    •

    «Реал»

    Первый матч этих команда, который прошел 24 февраля в Бергамо, завершился викторией мадридского коллектива со счетом 1:0. Единственный мяч был забит за четыре минуты до конца основного времени, а с 17-й минуты хозяева играли в меньшинстве.

    Для «Реала» этот поединок стал седьмым в текущем розыгрыше самого престижного еврокубка. За весь турнир он забил в ворота соперников 12 мячей, а пропустил в свои семь голов.

    Стоит отметить, что минувшие четыре встречи завершились низовыми исходами и «Королевский клуб» в этих поединках пропустил два гола от донецкого «Шахтера» (0:2), а в остальных трех не пропускал, забив пять мячей.

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    Перед этим три поединка «сливочных» приносили результативные матчи с обоюдно забитыми голами. В двух из этих встреч принесли пять точных ударов, а еще в одной игре команды на двоих провели четыре мяча.

    «Аталанта»

    «Аталанта» также в текущем розыгрыше Лиги чемпионов сыграла в семи поединках. И только в трех из них она пробивала тотал больше в 2,5 мяча.

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    • Другие четыре встречи самого престижного евротурнира завершились низовыми исходами. Всего за всю компанию бергамцы забили десять голов, пропустили в свои ворота девять пробоин.

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    Только в двух из семи этих случаев забивали в играх с участием «богинь» обе команды. В трех из семи поединков «Аталанта» смогла сохранить свои ворота на замке.

    Прогноз на «Реал» — «Аталанта»

    В этом поединке букмекеры оценивают тотал больше в 2,5 мяча в 1.74, а на ТМ 2,5 предлагают поставить с кэффом в 2.14, ТМ 3,0 оценен в 1.70.

    «Реал» будет стараться удержать минимальное преимущество первого поединка, играя внимательно в первую очередь в обороне. Прогнозируем, что мадридцы удастся засушить игру и она не принесет много забитых мячей. Наша ставка на эту встречу — ТМ 3,0.

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