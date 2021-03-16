Во вторник, 16 марта, в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» «Реал» сыграет с итальянской «Аталантой» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 23:00 по мск. «Реал» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

Первый матч этих команда, который прошел 24 февраля в Бергамо, завершился викторией мадридского коллектива со счетом 1:0. Единственный мяч был забит за четыре минуты до конца основного времени, а с 17-й минуты хозяева играли в меньшинстве.

Для «Реала» этот поединок стал седьмым в текущем розыгрыше самого престижного еврокубка. За весь турнир он забил в ворота соперников 12 мячей, а пропустил в свои семь голов.

Стоит отметить, что минувшие четыре встречи завершились низовыми исходами и «Королевский клуб» в этих поединках пропустил два гола от донецкого «Шахтера» (0:2), а в остальных трех не пропускал, забив пять мячей.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Перед этим три поединка «сливочных» приносили результативные матчи с обоюдно забитыми голами. В двух из этих встреч принесли пять точных ударов, а еще в одной игре команды на двоих провели четыре мяча.

«Аталанта»

«Аталанта» также в текущем розыгрыше Лиги чемпионов сыграла в семи поединках. И только в трех из них она пробивала тотал больше в 2,5 мяча.

Другие четыре встречи самого престижного евротурнира завершились низовыми исходами. Всего за всю компанию бергамцы забили десять голов, пропустили в свои ворота девять пробоин.

Только в двух из семи этих случаев забивали в играх с участием «богинь» обе команды. В трех из семи поединков «Аталанта» смогла сохранить свои ворота на замке.

Прогноз на «Реал» — «Аталанта»

В этом поединке букмекеры оценивают тотал больше в 2,5 мяча в 1.74, а на ТМ 2,5 предлагают поставить с кэффом в 2.14, ТМ 3,0 оценен в 1.70.

«Реал» будет стараться удержать минимальное преимущество первого поединка, играя внимательно в первую очередь в обороне. Прогнозируем, что мадридцы удастся засушить игру и она не принесет много забитых мячей. Наша ставка на эту встречу — ТМ 3,0.