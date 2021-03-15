Гасперини: Довольно высокомерно думать, что мы можем обыграть «Реал»

не слишком уверен в силах своей команды перед ответным матчем 1/8 Лиги чемпионов против «Реала».

«Довольно высокомерно думать, что мы можем обыграть "Реал". Мы подождем, пока выйдем на поле, и потом посмотрим, как их сдерживать. Мы хотим провести отличную игру, и я надеюсь, что этого будет достаточно против одного из самых успешных клубов.

Этот сезон в Лиге чемпионов очень непростой, но мы вышли из более сложную группы, чем в прошлом году, заработав при этом 11 очков. Прошел год с тех пор, как мы играли с "Валенсией", и с тех пор мы играем без зрителей. Это будет совсем другой матч. Мы встречаемся с "Реалом" после поражения в первом матче. Они и до этого были фаворитами, а теперь тем более. Но мы все еще можем пройти дальше. Мы хотим сыграть хорошо и дать максимальный бой сопернику», — цитирует Гасперини официальный сайт УЕФА.

Напомним, что «Реал» выиграл в первой встрече 1:0. Ответная игра состоится 16 марта в 23:00 мск. Предлагаем ознакомиться с прогнозом, который есть на сайте LiveSport.Ru.