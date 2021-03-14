«Дженоа» — «Удинезе»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет в матче открыли хозяева — отличился Горан Пандев. Клуб из Удине отыгрался до перерыва усилиями Родриго Де Пауля.
Футбол. Италия. Серия А
Дженоа — Удинезе 1:1
Голы: 1:0 Горан Пандев (8'), 1:1 Родриго Де Пауль (пенальти) (30') Дженоа: Маттиа Перин, Доменико Кришито, Давиде Бираски, Иван Радованович, Миха Зайц, Кевин Стротман (Валон Бехрами, 82'), Милан Бадель, Давиде Дзаппакоста, Леннарт Циборра, Горан Пандев (Gianluca Scamacca, 70'), Эльдор Шомуродов (Марко Пьяца, 89') Удинезе: Хуан Муссо, Брам Нуйтинк, Родриго Бекао, Себастьен Де Майо, Родриго Де Пауль, Уолас, Науэль Молина, Йенс Ларсен, Толгай Али Арслан (Жан-Виктор Макенго, 64'), Роберто Перейра, Фернандо Льоренте (Илия Несторовски, 81') Предупреждения: Горан Пандев (10'), Доменико Кришито (28'), Милан Бадель (74'), Илия Несторовски (90')
«Дженоа» находится на 14-м месте в таблице Серии А. «Удинезе» занимает 10-ю строчку.