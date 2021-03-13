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    Хет-трик Влаховича помог «Фиорентине» разгромить «Беневенто»

    Футбол Серия A Футбол Италии Фиорентина Беневенто Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 27-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» одержала гостевую победу над «Беневенто» — 4:1.

    «Фиорентина»
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    «Фиорентина»

    Три гола в ворота хозяев поля еще в первом тайме забил форвард Душан Влахович, еще один мяч на счету Валентина Эйссерика.

    За «Беневенто» отличился Артур Ионицэ.

    Форвард гостей Александр Кокорин из-за проблем со здоровьем встречу пропустил.

    Футбол. Италия. Серия А
    Беневенто — Фиорентина 1:4
    Голы: 0:1 Душан Влахович (9'), 0:2 Душан Влахович (27'), 0:3 Душан Влахович (45'), 1:3 Артур Ионицэ (56'), 1:4 Валентин Эйссерик (76') Беневенто: Лоренцо Монтипо, Алессандро Туйя, Камил Глик, Риккардо Импрота, Federico Barba, Николас Виола (Роберто Инсинье, 46'), Паскуале Скьяттарелла, Перпарим Хетемай (Джанлука Лападула, 69'), Адольфо Гайч (Марко Сау, 77'), Джанлука Капрари (Дам Фулон, 85'), Артур Ионицэ (Андрес Тельо, 77') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Лукас Мартинес (Maximiliano Olivera, 90'), Никола Миленкович, Херман Песселья, Джакомо Бонавентура (Борха Валеро, 78'), Мартин Касерес, Лоренцо Венути, Эрик Пульгар, Валентин Эйссерик (Хосе Мария Кальехон, 78'), Франк Рибери (Тофоль Монтьель, 90'), Душан Влахович (Кристиан Куаме, 79') Предупреждения: Камил Глик (37'), Эрик Пульгар (43'), Паскуале Скьяттарелла (76'), Риккардо Импрота (83')

    «Фиорентина» поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице Серии А, «Беневенто» — 16-й.

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