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    Менхенгладбахская «Боруссия» проиграла «Аугсбургу»

    «Аугсбург» — «Боруссия» М: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 25-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» одержал домашнюю победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха со счетом 3:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе победителей голы забили Рубен Варгас,Марко Рихтер и Андре Хан.

    За «Боруссию» отличился Флориан Нойхаус. Отметим, что в середине первого тайма полузащитник гостей Ларс Штиндль не смог реализовать пенальти.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Аугсбург — Боруссия М 3:1
    Голы: 1:0 Рубен Варгас (52'), 1:1 Флориан Нойхаус (68'), 2:1 Марко Рихтер (76'), 3:1 Андре Хан (89') Аугсбург: Рафал Гикевич, Роберт Гумни, Джеффри Гауэлеу, Феликс Удуохай, Рафаэль Фрамбергер, Рани Хедира, Ласло Бенеш (Рубен Варгас, 46'), Даниэль Калиджиури (Карлос Груэсо, 67'), Марко Рихтер (Михаэль Грегорич, 90'), Тобиас Штробль (Рис Оксфорд, 67'), Андре Хан (Ноа-Джоэль Саренрен-Базее, 90') Боруссия М: Ян Зоммер, Оскар Вендт (Патрик Херрман, 78'), Штефан Ляйнер, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Марку Тюрам (Брил Эмболо, 78'), Ларс Штиндль, Валентин Лацаро, Йонас Хофман, Флориан Нойхаус, Алассан Плеа

    «Аугсбург» находится на 13-й строчке таблицы Бундеслиги. «Боруссия» занимает 10-ю строчку.

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