«Гранада» — «Мольде»: счет матча 2:0, обзор голов

Испанскаяна своем поле обыграла норвежскийсо счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Счет в матче на 26-й минуте открыл 38-летний нападающий «Гранады» Хорхе Молина, причем ассистировал ему вратарь Руй Силва.

На 75-й минуте отличился еще один ветеран испанского футбола — 35-летний Роберто Сольдадо установил окончательный счет в матче.

С 71-й минуты «Мольде» играл вдесятером после удаления за вторую желтую карточку Мартина Эллингсена.

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Гранада — Мольде 2:0 Голы: 1:0 Хорхе Молина (26'), 2:0 Роберто Сольдадо (76') Гранада: Руи Силва, Димитри Фулкье, Неуэн Перес, Виктор Диас, Домингуш Дуарте, Максим Гоналон, Ян Брис Этеки, Роберто Сольдадо (Исма Руис, 80'), Антонио Пуэртас (Хесус Вальехо, 90'), Кенеди, Хорхе Молина Мольде: Андреас Линде, Шерифф Синюан, Стиан Грегерсен, Маркус Хольмгрен-Педерсен, Kristoffer Haugen, Мартин Эллингсен, Фредрик Аурснес, Эйрик Хестад (Эрлинг Кнутсон, 65'), Магнус Вольф Эйкрем, Bjoern Sigurdarson (David Datro Fofana, 74'), Eirik Ulland Andersen (Матиас Болли, 86') Предупреждения: Ян Брис Этеки (33'), Bjoern Sigurdarson (48'), Эйрик Хестад (57'), Мартин Эллингсен (68'), Мартин Эллингсен (71'), Магнус Вольф Эйкрем (90')

Ответный матч между командами состоится в Норвегии 18 марта.