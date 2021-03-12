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    «Гранада» дома взяла верх над «Мольде»

    «Гранада» — «Мольде»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Лига Европы Футбол Испании Гранада Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Испанская «Гранада» на своем поле обыграла норвежский «Мольде» со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

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    Счет в матче на 26-й минуте открыл 38-летний нападающий «Гранады» Хорхе Молина, причем ассистировал ему вратарь Руй Силва.

    На 75-й минуте отличился еще один ветеран испанского футбола — 35-летний Роберто Сольдадо установил окончательный счет в матче.

    С 71-й минуты «Мольде» играл вдесятером после удаления за вторую желтую карточку Мартина Эллингсена.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Гранада — Мольде 2:0
    Голы: 1:0 Хорхе Молина (26'), 2:0 Роберто Сольдадо (76') Гранада: Руи Силва, Димитри Фулкье, Неуэн Перес, Виктор Диас, Домингуш Дуарте, Максим Гоналон, Ян Брис Этеки, Роберто Сольдадо (Исма Руис, 80'), Антонио Пуэртас (Хесус Вальехо, 90'), Кенеди, Хорхе Молина Мольде: Андреас Линде, Шерифф Синюан, Стиан Грегерсен, Маркус Хольмгрен-Педерсен, Kristoffer Haugen, Мартин Эллингсен, Фредрик Аурснес, Эйрик Хестад (Эрлинг Кнутсон, 65'), Магнус Вольф Эйкрем, Bjoern Sigurdarson (David Datro Fofana, 74'), Eirik Ulland Andersen (Матиас Болли, 86') Предупреждения: Ян Брис Этеки (33'), Bjoern Sigurdarson (48'), Эйрик Хестад (57'), Мартин Эллингсен (68'), Мартин Эллингсен (71'), Магнус Вольф Эйкрем (90')

    Ответный матч между командами состоится в Норвегии 18 марта.

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