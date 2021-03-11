Аякс — Янг Бойз. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (11.03.2021)

В 20:55 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Аякс»: Мартен Стекеленбург, Юрриен Тимбер, Devyne Rensch, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Эдсон Альварес, Дави Классен, Райан Гравенберх, Давид Нерес, Душан Тадич, Антони.

«Янг Бойз»: Гийом Февр, Мохамед Али Камара, Жордан Лефор, Фабиан Лустенбергер, Сильван Хефти, Миралем Сулеймани, Кристиан Фасснахт, Михел Эбишер, Sandro Lauper, Мешак Элия, Жан-Пьер Нсаме.

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У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

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