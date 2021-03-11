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    Аякс — Янг Бойз. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (11.03.2021)

    «Аякс» — «Янг Бойз». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Лига Европы Аякс Янг Бойз Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 20:55 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч «Аякс» — «Янг Бойз».

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    Составы команд:

    «Аякс»: Мартен Стекеленбург, Юрриен Тимбер, Devyne Rensch, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Эдсон Альварес, Дави Классен, Райан Гравенберх, Давид Нерес, Душан Тадич, Антони.

    «Янг Бойз»: Гийом Февр, Мохамед Али Камара, Жордан Лефор, Фабиан Лустенбергер, Сильван Хефти, Миралем Сулеймани, Кристиан Фасснахт, Михел Эбишер, Sandro Lauper, Мешак Элия, Жан-Пьер Нсаме.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аякс» — «Янг Бойз» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.63.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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