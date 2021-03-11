«Аякс» сыграет на своем поле с «Янг Бойз» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 11 марта, начало — в 20:55 мск. «Аякс» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

«Аякс» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Сейчас команда занимает 1 место в Эредивизи, имея в своем активе 60 очков.

Команда атакует весьма результативно — 76 забитых мячей в 24 матчах. При этом оборона «Аякса» действует вполне надежно, о чем свидетельствует показатель в виде 19 пропущенных мячей.

В предыдущем своем матче амстердамцы добились победы. Дома «Аякс» обыграл «Гронинген» со счетом 3:1.

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Амстердамцы довольно уверенно прошли «Лилль» (2:1, 2:1), но встречи с «Янг Бойз» — совсем другая история. И, учитывая умение швейцарцев играть дома, в этой встрече голландцам нужно сделать голевой задел.

«Янг Бойз»

«Янг Бойз» в минувшем туре чемпионата Швейцарии потерял очки. Дома команда сенсационно не смогла одолеть «Вадуц» (1:1).

Тем не менее, сейчас команда из Берна занимает 1 место в турнирной таблице с 53 очками в активе. Мало того, отрыв от ближайшего конкурента «Серветта» составляет целых 19 (!) очков.

А вот пропускает «Янг Бойз» довольно редко. Лишь 19 мячей в 24 матчах — поистине прекрасный показатель.

Вот только трехматчевая серия без побед не может не беспокоить тренерский штаб бернского клуба. К тому же «Аякс» дома играет великолепно.

«Аякс» — «Янг Бойз». Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.63, на ничью за 4.20, а на «Янг Бойз» — за 5.00

«Аякс» имеет все шансы побороться за победу в Лиге Европы, так что в этой встрече будут играть исключительно на победу.

«Янг Бойз» уже три матча кряду не может победить. Не сможет и в этом матче.

В последних матчах швейцарский клуб выглядит неубедительно, чего не скажешь об «Аяксе». Наши прогноз и ставка — Победа «Аякса» с коэффициентом 1.63