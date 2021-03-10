Пирло: Проект — это дело нескольких лет, так что я не беспокоюсь

Главный тренер «Ювентуса»считает, что увольнение ему пока не грозит. Напомним, что «Юве» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв «Порту».

«Я не знаю, почему уволили Сарри. Я тренер "Ювентуса", меня назначили, чтобы я использовал более широкий подход к игре. Проект — это дело нескольких лет, так что я не беспокоюсь.

Я разговаривал с Аньелли после матча. Мы говорили о будущем, и он сказал, что мы только начали работать над этим проектом.

Все мы расстроены. Мы хотели пройти дальше, но не думаю, что это — конец цикла. Цикл только начался. Тот, кто станет его частью в будущем, будет гордиться достигнутым», — цитирует Пирло Football Italia.