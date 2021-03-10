«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: счет матча 5:2, обзор голов

«Манчестер Сити» Фото: globallookpress.com
В составе хозяев по два мяча забили Кевин Де Брейне и Рияд Марез, еще один гол забил Илкай Гюндоган.
Гости смогли ответить мячами Джеймса Уорда-Прауса и Че Адамса.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити — Саутгемптон 5:2
Голы: 1:0 Кевин Де Брёйне (15'), 1:1 Джеймс Уорд-Праус (пенальти) (25'), 2:1 Рияд Марез (40'), 3:1 Илкай Гюндоган (45'), 4:1 Рияд Марез (55'), 4:2 Че Адамс (56'), 5:2 Кевин Де Брёйне (59') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Александр Зинченко (Бенжамен Менди, 81'), Эмерик Лапорт, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брёйне (Серхио Агуэро, 72'), Фернандиньо, Бернарду Силва, Рияд Марез (Ферран Торрес, 61'), Филип Фоден Саутгемптон: Алекс Маккарти, Райан Бертранд, Янник Вестергор, Мохаммед Салису, Ян Беднарек, Джек Стивенс (Ибраима Диало, 63'), Джеймс Уорд-Праус, Мусса Дженепо (Нейтан Телла, 46'), Стюарт Армстронг (Калеб Уоттс, 72'), Че Адамс, Нейтан Редмонд Предупреждение: Фернандиньо (82')
«Ман Сити» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу АПЛ, набрав 68 очков. «Святые» расположились на 14-м месте, имея в своем активе 33 очка.