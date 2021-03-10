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    Лопетеги: «Севилья» превзошла «Боруссию» в трех таймах из четырех

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    Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги высказался о вылете из 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам матчей с дортмундской «Боруссией» (ответная игра — 2:2, первая — 2:3).

    Юлен Лопетеги
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    Юлен Лопетеги

    «Мы могли пройти дальше, и мы заслуживали этого. Команда сыграла великолепно во всех смыслах: отлично атаковала, хорошо защищалась, показала желание и характер. Жалко, что мы не были вознаграждены за это. Мы превзошли "Боруссию" в трех таймах из четырех.

    Я думаю, никто не может упрекнуть нас в плохой игре или в отсутствии характера и воли к победе. Не дав сопернику создать практически ни одного момента, мы проигрывали два мяча. Вот почему я считаю, что настрой, боевой дух и воля к победе команды были на таком высоком уровне сегодня.

    Было сложно смириться с тем, что после первого тайма мы уступали со счетом 0:1, ведь мы были лучше. Команда продолжала верить в победу даже после второго гола соперника. Мы расстроены и разочарованы. Честно говоря, я считаю, что мы не заслужили этого. Мы хотели обрадовать наших болельщиков. Мы сохраним тот настрой, характер и волю к победе, которые команда показала сегодня», — цитирует Лопетеги официальный сайт УЕФА.

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