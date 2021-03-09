«Аталанта» с Миранчуком уступила «Интеру»

Миланский «Интер» одержал домашнюю победу над «Аталантой» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

Автором единственного гола стал Милан Шкриньяр. На 54-й минуте он оказался первым на подборе в пределах чужой штрафной после удачного рикошета и отправил мяч в сетку ворот

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук появился на поле на 73-й минтуе.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Аталанта 1:0 Гол: 1:0 Милан Шкриньяр (54') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Ашраф Хакими (Danilo D'Ambrosio, 84'), Иван Перишич (Маттео Дармиан, 85'), Артуро Видаль (Кристиан Эриксен, 52'), Николо Барелла, Марсело Брозович (Роберто Гальярдини, 77'), Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 77') Аталанта: Марко Спортьелло, Рафаэл Толой, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити (Хосе Луис Паломино, 81'), Йоаким Мехле, Робин Гозенс, Ремо Фройлер (Марио Пашалич, 81'), Мартен де Рон, Руслан Малиновский (Йосип Иличич, 46'), Маттео Пессина (Алексей Миранчук, 73'), Дуван Сапата (Луис Мурьель, 70') Предупреждение: Кристиан Ромеро (59')

«Интер» выиграл в седьмом матче Серии А подряд и продолжает лидировать в чемпионате.

«Аталанта» не смогла победить впервые за последние пять игр, команда находится на пятой строчке таблицы чемпионата Италии.