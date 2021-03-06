«Ростов» — «Сочи»: счет матча 0:0

В матче 21-го тура чемпионата Россиина своем поле сыграл вничью с

Встреча на «Ростов Арене» завершилась без забитых мячей.

На пятой добавленной минуте «Сочи» остался в меньшинстве — вышедший на замену десятью минутами ранее Никита Бурмистров снёс Алеесами и получил прямую красную карточку.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Сочи 0:0 Ростов: Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами, Деннис Хаджикадунич, Алексей Козлов, Николай Поярков, Armin Gigovic, Pontus Almqvist, Данил Глебов, Georgi Makhatadze (Владимир Обухов, 67'), Дмитрий Полоз (Роман Тугарев, 67'), Али Соу Сочи: Сослан Джанаев, Миха Мевля, Иван Новосельцев, Иван Миладинович, Эльмир Набиуллин, Артур Юсупов (Никита Бурмистров, 85'), Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Жоаозиньо (Александр Руденко, 82'), Антон Заболотный (Marko Dugandzic, 82') Предупреждения: Armin Gigovic (29'), Деннис Хаджикадунич (37'), Антон Заболотный (40'), Сергей Терехов (63'), Кристиан Нобоа (71'), Иван Новосельцев (85')

«Ростов» сохранил 5-е место в таблице РПЛ, имея в активе 34 очка, «Сочи» с 37 очками продолжают находиться в тройке