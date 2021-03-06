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    Мусаев: Отставка? Это вопрос к руководству «Краснодара»

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Спартака» (1:6) в матче 21-го тура чемпионата России.

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    «Трудно найти какие-то слова. Болельщики и руководство не заслуживают такого результата. На поле не было команды.

    Мы не доработали в каждой фазе игры и получили такой счет на табло. Мы понимали, что "Спартак" может поменять схему.

    Но это не так важно, так как они всегда играют в двух нападающих. При счете 0:2 мы рисковали и шли вперед, "Спартак" всегда хорошо этим пользуется», — цитирует Мусаева «Спорт-Экспресс».

    Также Мусаев ответил на вопрос об отставке после самого крупного поражения «быков» в чемпионатах России.

    «Это вопрос к руководству, я не готов на него ответить», — сказал Мусаев.

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