Мусаев: Отставка? Это вопрос к руководству «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Спартака» (1:6) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Трудно найти какие-то слова. Болельщики и руководство не заслуживают такого результата. На поле не было команды.

Мы не доработали в каждой фазе игры и получили такой счет на табло. Мы понимали, что "Спартак" может поменять схему.

Но это не так важно, так как они всегда играют в двух нападающих. При счете 0:2 мы рисковали и шли вперед, "Спартак" всегда хорошо этим пользуется», — цитирует Мусаева «Спорт-Экспресс».

Также Мусаев ответил на вопрос об отставке после самого крупного поражения «быков» в чемпионатах России.

«Это вопрос к руководству, я не готов на него ответить», — сказал Мусаев.