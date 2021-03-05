Оскар хотел бы вернуться в «Челси»

Полузащитник «Шанхай СИПГ»заявил, что хотел бы вернуться в «Челси», за который он выступал с июля 2012 года по январь 2017 года.

«Я думаю о завершении карьеры в "Челси", потому что мои лучшие времена прошли именно в Лондоне. "Челси" помог мне усовершенствовать себя и осуществить мечты: сыграть в Лиге чемпионов, на чемпионате мира и выиграть английскую Премьер-лигу.

В "Челси" у меня осталось много друзей. Если появится шанс вернуться в "Челси" и завершить там карьеру — сбудется моя мечта.

Конечно, "Челси" не любит покупать возрастных игроков, что является нормальным для лучшей команды Европы. Но я буду изо всех сил стараться держать себя в форме, чтобы вернуться в Лондон», — приводит слова Оскара talkSPORT.