«Манчестер Сити» повторил рекорд «Арсенала» 22-летней давности

разгромил на своем полев рамках 29-го тура английской Премьер-лиги со счетом 4:1.

Помимо того, что эта победа стала для «горожан» 21 подряд во всех соревнованиях, подопечным Хосепа Гвардиолы удалось повторить рекорд лондонского «Арсенала», установленный в период с декабря 1998 года по май 1999 года.

Как передает Opta, «горожане» также ни разу не уступали в счете в ходе матча ни в одной из последних 19 игр Премьер-лиги.

19 — Man City haven’t trailed for a single minute in any of their last 19 Premier League games — equalling Arsenal’s competition record of 19 consecutive games without falling behind, set between December 1998-May 1999. Relentless. pic.twitter.com/qg4EvDyVC9