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    Ковач: Головин будет в старте, когда медштаб даст зеленый свет

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    Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда полузащитник Александр Головин начнет выходить на матчи в стартовом составе.

    Нико Ковач
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    Нико Ковач

    «Когда медицинский штаб полностью даст нам зеленый свет, он будет в стартовом составе.

    Головин способен играть на трех позициях, но больше он предпочитает место "десятки".

    Мы довольны игрой россиянина и его влиянием на команду. Он способен изменить игру после выхода на замену», — заявил Ковач клубной пресс-службе.

    В текущем сезоне 24-летний Головин провел за монегасков 12 матчей, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

    После 27 туров Лиги 1 «Монако» занимает четвертую строчку, набрав 55 очков.

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