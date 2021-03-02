Ковач: Головин будет в старте, когда медштаб даст зеленый свет

Нико Ковач Фото: globallookpress.com
«Когда медицинский штаб полностью даст нам зеленый свет, он будет в стартовом составе.
Головин способен играть на трех позициях, но больше он предпочитает место "десятки".
Мы довольны игрой россиянина и его влиянием на команду. Он способен изменить игру после выхода на замену», — заявил Ковач клубной пресс-службе.
В текущем сезоне 24-летний Головин провел за монегасков 12 матчей, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.
После 27 туров Лиги 1 «Монако» занимает четвертую строчку, набрав 55 очков.