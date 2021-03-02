В «Сочи» отреагировали на слухи о возможном уходе Джанаева в «Зенит»

Генеральный директор «Сочи»прокомментировал информацию о том, что голкиперлетом подпишет контракт с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что Джанаев может перейти в «Зенит» бесплатно, его соглашение с сочинским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

«Даже комментировать ничего не хочу. Обратитесь в те издания, которые печатают такое.

Принципиально такие вещи не комментирую. Это не более чем вброс», — приводит слова Рубашко «Спорт-Экспресс».

Джанаев выступает за «Сочи» с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах РПЛ, в семи из них не пропустил ни одного мяча.