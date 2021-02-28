«Интер» — «Дженоа»: счет матча 3:0, обзор голов

Миланскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Счет матча уже на первой минуте открыл Ромелу Лукаку, которому ассистировал Лаутаро Мартинес. На 69-й минуте уже сам лукаку выступил ассистентом для Маттео Дармиана.

Победную точку на 77-й минуте поставил Алексис Санчес.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Дженоа 3:0 Голы: 1:0 Ромелу Лукаку (1'), 2:0 Маттео Дармиан (69'), 3:0 Алексис Санчес (79') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Иван Перишич (Эшли Янг, 84'), Николо Барелла (Артуро Видаль, 84'), Кристиан Эриксен, Маттео Дармиан (Danilo D'Ambrosio, 84'), Марсело Брозович (Роберто Гальярдини, 76'), Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 76') Дженоа: Маттиа Перин, Кристиан Сапата, Эдоардо Гольданига, Иван Радованович (Жером Онген, 46'), Паоло Гильоне (Эльдор Шомуродов, 62'), Кевин Стротман (Валон Бехрами, 46'), Филиппо Мелегони (Маноло Портанова, 71'), Николо Ровелла, Леннарт Циборра, Gianluca Scamacca (Горан Пандев, 62'), Марко Пьяца Предупреждения: Кристиан Сапата (19'), Кевин Стротман (40')

В другом матче отчетного тура «Кротоне» на своем поле уступил «Кальяри» со счетом 0:2.

На 56-й минуте счет открыл Леонардо Паволетти, а спустя четыре минуты Жоао Педро реализовал пенальти.

Отметим, что с 75-й минуты гости играли в меньшинстве — греческий защитник Хараламбос Ликояннис получил вторую желтую карточку.

Футбол. Италия. Серия А Кротоне — Кальяри 0:2 Голы: 0:1 Леонардо Паволетти (56'), 0:2 Жоао Педро (пенальти) (60') Кротоне: Алекс Кордац, Владимир Големич, Лисандро Магальян, Себастьяно Луперто, Педру Перейра, Сальваторе Молина (Эдуардо, 39'), Жуниор Мессьяс, Андреа Рисполи (Аркадиуш Реца, 64'), Милош Вулич (Niccolo Zanellato, 20'), Адам Уна, Самуэль Ди Кармине (Simy, 64') Кальяри: Алессио Краньо, Диего Годин, Лука Чеппители, Даниэле Ругани, Раджа Найнгголан, Рэзван Марин, Наитан Нандес, Хараламбос Ликояннис, Альфред Дункан (Алессандро Дейола, 65'), Жоао Педро (Квадво Асамоа, 77'), Леонардо Паволетти (Джованни Симеоне, 65') Предупреждения: Лука Чеппители (4'), Хараламбос Ликояннис (10'), Самуэль Ди Кармине (38'), Даниэле Ругани (46'), Лисандро Магальян (59'), Хараламбос Ликояннис (75')

Подопечные Антонио Конте продолжают лидировать в чемпионате с 56-ю очками. Генуэзский клуб идет на 13-ом месте, набрав 26 очков.

Добавим, что 4 марта «нерадзурри» сыграют на выезде с «Пармой». «Дженоа» сразится в дерби с «Сампдорией» на день раньше.