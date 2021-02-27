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    «Зенит» в большинстве упустил победу над «Ростовом»

    «Зенит» — «Ростов»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в домашнем матче 20-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Встреча, которая прошла на «Газпром Арене», завершилась со счетом 2:2.

    «Желто-синие» вышли вперед на 44-й минуте. Прошла подача во вратарскую, где в суматохе мяч отскочил от Михаила Кержакова к Али Соу, который и направил сферу в сетку.

    На 56-й минуте подопечные Валерия Карпина остались в меньшинстве. Максим Осипенко получил прямую красную карточку за фол против Сердара Азмуна почти на линии своей штрафной.

    Питерцы отыгрались на 73-й минуте. После подачи с левого фланга атаки Николай Поярков опередил Азмуна, но при этом умудрился срезать мяч в угол собственных ворот.

    Еще через пять минут «сине-бело-голубые» получили минимальный перевес. После передачи с правого фланга Артем Дзюба пропустил мяч дальше на Далера Кузяева и тот мощным ударом отправил игровой снаряд под перекладину ворот.

    Донская команда сравняла счет на 89-й минуте. Вячеслав Караваев неудачно вынес мяч прямо на Хорена Байрамяна и тот ударом в касание с рикошетом от ноги Соу отправил сферу в сетку ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Ростов 2:2
    Голы: 0:1 Али Соу (44'), 1:1 Николай Поярков (автогол) (73'), 2:1 Далер Кузяев (78'), 2:2 Али Соу (89') Зенит: Михаил Кержаков (Андрей Лунёв, 52'), Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Далер Кузяев (Алексей Сутормин, 81'), Вендел (Андрей Мостовой, 90'), Магомед Оздоев, Сердар Азмун (Александр Ерохин, 81'), Артём Дзюба Ростов: Сергей Песьяков, Деннис Хаджикадунич, Алексей Козлов, Максим Осипенко, Николай Поярков (Хайтам Алеесами, 90'), Данил Глебов, Матиас Норманн (Хорен Байрамян, 68'), Georgi Makhatadze (Aleksandr Pavlovets, 60'), Pontus Almqvist (Armin Gigovic, 68'), Али Соу, Дмитрий Полоз (Роман Тугарев, 68') Предупреждения: Матиас Норманн (16'), Николай Поярков (18'), Али Соу (29'), Pontus Almqvist (45'), Деян Ловрен (54'), Далер Кузяев (61'), Хорен Байрамян (77') Удаление: Максим Осипенко (56')

    В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (42 очка), а «Ростов» — пятое (33 очка).

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