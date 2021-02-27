«Зенит» — «Ростов»: счет матча 2:2, обзор голов

Встреча, которая прошла на «Газпром Арене», завершилась со счетом 2:2.
«Желто-синие» вышли вперед на 44-й минуте. Прошла подача во вратарскую, где в суматохе мяч отскочил от Михаила Кержакова к Али Соу, который и направил сферу в сетку.
На 56-й минуте подопечные Валерия Карпина остались в меньшинстве. Максим Осипенко получил прямую красную карточку за фол против Сердара Азмуна почти на линии своей штрафной.
Питерцы отыгрались на 73-й минуте. После подачи с левого фланга атаки Николай Поярков опередил Азмуна, но при этом умудрился срезать мяч в угол собственных ворот.
Еще через пять минут «сине-бело-голубые» получили минимальный перевес. После передачи с правого фланга Артем Дзюба пропустил мяч дальше на Далера Кузяева и тот мощным ударом отправил игровой снаряд под перекладину ворот.
Донская команда сравняла счет на 89-й минуте. Вячеслав Караваев неудачно вынес мяч прямо на Хорена Байрамяна и тот ударом в касание с рикошетом от ноги Соу отправил сферу в сетку ворот.
В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (42 очка), а «Ростов» — пятое (33 очка).