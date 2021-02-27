«Сочи» — «Арсенал»: счет матча 4:0, обзор голов

Тульскийпотерпел выездное поражение от(0:4) в матче 20-го тура чемпионата России.

На 51-й минуте Жоаозиньо и Нобоа сыграли в подыгрыше, далее Заика от правого края штрафной сделал передачу низом на дальнюю штангу, где никто не мешал Заболотному в касание переправить мяч в ворота гостей.

Спустя две минуты Нобоа справа вырезал шикарный кросс на дальний угол вратарской «Арсенала», куда набежал Терехов, с лёта пробивший под перекладину.

На 58-й минуте Жоаозиньо ударом со штрафного закрутил мяч в ближний угол ворот туляков. Нигматуллин лишь взглядом проводил мяч.

А на 67-й минуте Нобоа пасом через центр разрезал тульскую оборону, Юсупов обработал мяч в штрафной, оценил позицию вратаря и уверенным ударом довёл счёт до разгромного.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Арсенал Тула 4:0 Голы: 1:0 Антон Заболотный (51'), 2:0 Сергей Терехов (53'), 3:0 Жоаозиньо (58'), 4:0 Артур Юсупов (67') Сочи: Сослан Джанаев, Миха Мевля, Кирилл Заика, Иван Миладинович, Артур Юсупов (Danil Prutsev, 78'), Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа (Maksim Barsov, 82'), Жоаозиньо (Александр Руденко, 78'), Тимофей Маргасов (Иван Новосельцев, 65'), Антон Заболотный (Marko Dugandzic, 78') Арсенал Тула: Артур Нигматуллин, Роберт Бауэр, Тарас Бурлак, Гиа Григалава, Александр Довбня (Сергей Ткачёв, 59'), Александр Ломовицкий, Эванс Кангва (Игорь Горбатенко, 46'), Кирилл Панченко (Игорь Коновалов, 59'), Горан Чаушич (Владислав Пантелеев, 69'), Кингз Кангва (Лука Джорджевич, 71'), Evgeni Lutsenko Предупреждения: Александр Довбня (41'), Гиа Григалава (68'), Кирилл Заика (81'), Сергей Ткачёв (86')

«Сочи» набрал 36 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал», имея в активе 14 очков занимает 14-е место.

В следующем туре «Сочи» на выезде встретится с «Ростовом», а «Арсенал» дома сыграет против «Локомотива».