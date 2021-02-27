«Локомотив» — ЦСКА: составы, прогноз, коэффициенты

Определились стартовые составына московское дерби в рамках 20-го тура РПЛ, которое пройдет на «РЖД Арене».

ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Фернандес, Васин, Щенников, Марадишвили, Зайнутдинов, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Рондон.

Запасные: Боков, Чалов, Эджуке, Кучаев, Яковлев, Карпов, Тикнизян, Шкурин.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Чорлука, Пабло, Рыбус, Крыховяк, Мухин, Куликов, Камано, Жемалетдинов, Лисакович

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Черный, Живоглядов, Сильянов, Магкеев, Баринов, Титков, Петухов, Агеев, Эдер.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на его победу — 2.37, на успех «Локомотива» — 3.40, на ничью — 3.54. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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