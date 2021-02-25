Милан — Црвена Звезда. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.02.2021)

В 23:00 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч

Составы команд:

«Милан»: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Диогу Далот, Алессио Романьоли, Фикайо Томори, Суалихо Мейте, Раде Крунич, Франк Кессье, Самуэль Кастильехо, Хакан Чалханоглу, Рафаэл Леау.

«Црвена Звезда»: Милан Борян, Милош Дегенек, Радован Панков, Секу Саного Жуниор, Милан Гаич, Мирко Иванич, Гелор Канга, Эль-Фарду Бен Набуан, Slavoljub Srnic, Марко Гобелич, Диего Фальчинелли.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Црвена Звезда» — «Милан» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Милан» — «Црвена Звезда». Коэффициент ставки — 1.70.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Милан» со счетом 4:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

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