Лестер — Славия П. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.02.2021)

В 23:00 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч

Составы команд:

«Лестер»: Каспер Шмейхель, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Люк Томас, Юри Тилеманс, Марк Олбрайтон, Дженгиз Ундер, Хамза Чодури, Вильфред Ндиди, Джейми Варди.

«Славия П»: Ондржей Коларж, Александр Хартманн Бах, Давид Зима, Ондржей Кудела, Ян Борил, Николае Станчу, Петер Оладейи Олайинка, Абдалла Сима, Лукаш Провод, Якуб Громада, Ян Кухта.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Славия П» — «Лестер» 0:0 (полная статистика встреч).

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