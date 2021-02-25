«Лестер»
В первом матче данной стадии Лиги Европы «Лестер» не сумел обыграть соперника на выезде — соперник разошлись миром со счетом 0:0.
Коллектив обыграл в предыдущем туре чемпионата Англии в гостях, пожалуй, главное открытие нынешнего сезона АПЛ «Астон Виллу» (2:1).
В позапрошлом матче первенства клуб добыл важнейшую викторию. «Лисы» уверенно переиграли действующего чемпиона Англии «Ливерпуль» (3:1).
Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 49 очками в активе. Правда, в атаке «Лестер» не смотрится слишком уж мощно — всего 44 забитых мяча в 25 матчах.
«Славия» Прага
«Славия» в нынешнем сезоне пока выступает на своем уровне. Пражане лидируют в чемпионате Чехии, и явно не планируют это самое лидерство уступать.
Тем не менее, в последнем своем матче пражане не сумели выиграть. В гостевой игре они разошлась миром с «Теплице» (1:1).
Перед этим лидер легко переиграл «Пардубице» (3:0) на своем поле. В целом, коллектив не знает поражений в 12 предыдущих играх.
Отрыв от ближайшего конкурента в чемпионате у команды весьма комфортный — восемь очков. Причем таковым являются их земляки из «Спарты».
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,58.
Успех гостей оценивается в 6,60, тогда как ничья — в 3,95.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,02.