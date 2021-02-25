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    Пробьет ли «Лестер» оборону «Славии»?

    «Лестер» — «Славия». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Лига Европы, 25 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Славия»
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    Первый матч завершился вничью 0:0
    В четверг, 25 февраля, «Лестер» на своем поле сыграет со «Славией» в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы. Начало игры — в 23:00 по мск. «Лестер» — «Славия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 25 Февраля 2021 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 23:00 Славия П Славия П
  • Прага
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.54
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 6.60
  • Ставка!
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    «Лестер»

    В первом матче данной стадии Лиги Европы «Лестер» не сумел обыграть соперника на выезде — соперник разошлись миром со счетом 0:0.

    Коллектив обыграл в предыдущем туре чемпионата Англии в гостях, пожалуй, главное открытие нынешнего сезона АПЛ «Астон Виллу» (2:1).

    В позапрошлом матче первенства клуб добыл важнейшую викторию. «Лисы» уверенно переиграли действующего чемпиона Англии «Ливерпуль» (3:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 49 очками в активе. Правда, в атаке «Лестер» не смотрится слишком уж мощно — всего 44 забитых мяча в 25 матчах.

    «Славия» Прага

    «Славия» в нынешнем сезоне пока выступает на своем уровне. Пражане лидируют в чемпионате Чехии, и явно не планируют это самое лидерство уступать.

    Тем не менее, в последнем своем матче пражане не сумели выиграть. В гостевой игре они разошлась миром с «Теплице» (1:1).

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    • Перед этим лидер легко переиграл «Пардубице» (3:0) на своем поле. В целом, коллектив не знает поражений в 12 предыдущих играх.

    Отрыв от ближайшего конкурента в чемпионате у команды весьма комфортный — восемь очков. Причем таковым являются их земляки из «Спарты».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,58.

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    Успех гостей оценивается в 6,60, тогда как ничья — в 3,95.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,02.

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