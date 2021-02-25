В четверг, 25 февраля, «Лестер» на своем поле сыграет со «Славией» в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы. Начало игры — в 23:00 по мск. «Лестер» — «Славия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

В первом матче данной стадии Лиги Европы «Лестер» не сумел обыграть соперника на выезде — соперник разошлись миром со счетом 0:0.

Коллектив обыграл в предыдущем туре чемпионата Англии в гостях, пожалуй, главное открытие нынешнего сезона АПЛ «Астон Виллу» (2:1).

В позапрошлом матче первенства клуб добыл важнейшую викторию. «Лисы» уверенно переиграли действующего чемпиона Англии «Ливерпуль» (3:1).

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Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 49 очками в активе. Правда, в атаке «Лестер» не смотрится слишком уж мощно — всего 44 забитых мяча в 25 матчах.

«Славия» Прага

«Славия» в нынешнем сезоне пока выступает на своем уровне. Пражане лидируют в чемпионате Чехии, и явно не планируют это самое лидерство уступать.

Тем не менее, в последнем своем матче пражане не сумели выиграть. В гостевой игре они разошлась миром с «Теплице» (1:1).

Перед этим лидер легко переиграл «Пардубице» (3:0) на своем поле. В целом, коллектив не знает поражений в 12 предыдущих играх.

Отрыв от ближайшего конкурента в чемпионате у команды весьма комфортный — восемь очков. Причем таковым являются их земляки из «Спарты».

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,58.

Успех гостей оценивается в 6,60, тогда как ничья — в 3,95.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,02.