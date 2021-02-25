Аякс — Лилль. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.02.2021)

Составы команд:
«Аякс»: Мартен Стекеленбург, Юрриен Тимбер, Devyne Rensch, Дейли Блинд, Лисандро Мартинес, Эдсон Альварес, Дави Классен, Райан Гравенберх, Давид Нерес, Душан Тадич, Антони.
«Лилль»: Мик Меньян, Зеки Мехмет Челик, Тьягу Джало, Свен Ботман, Домагой Брадарич, Жонатан Бамба, Шека, Жонатан Иконе, Ренату Саншеш, Юсуф Язиджи, Тимоти Уэа.
Календарь и таблица Лиги Европы
Предыдущий матч соперников: «Лилль» — «Аякс» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
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