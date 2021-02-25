ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» одержал пятую победу подряд«Реал» вернулся: не списывайте его со счетов
  • 16:56
    • «Спартак» объявил о подписании Промеса
  • 18:28
    • «Краснодар» объявил об аренде вратаря «Ростова»
  • 15:41
    • Клебо выиграл золото в спринте на ЧМ, Большунов — четвертый
  • 15:01
    • Александр Алаев избран президентом ФНЛ
  • 12:39
    • Акинфеев с признаками ОРВИ изолирован от команды
    Все новости спорта

    Аякс — Лилль. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.02.2021)

    «Аякс» — «Лилль». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Лига Европы Аякс Лилль Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 20:55 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч «Аякс» — «Лилль».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Составы команд:

    «Аякс»: Мартен Стекеленбург, Юрриен Тимбер, Devyne Rensch, Дейли Блинд, Лисандро Мартинес, Эдсон Альварес, Дави Классен, Райан Гравенберх, Давид Нерес, Душан Тадич, Антони.

    «Лилль»: Мик Меньян, Зеки Мехмет Челик, Тьягу Джало, Свен Ботман, Домагой Брадарич, Жонатан Бамба, Шека, Жонатан Иконе, Ренату Саншеш, Юсуф Язиджи, Тимоти Уэа.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Предыдущий матч соперников: «Лилль» — «Аякс» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аякс» — «Лилль». Коэффициент ставки — 1.70.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

    Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устроят ли команды еще одну голевую перестрелку?
  • «Динамо Загреб» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Брюгге» с динамовцами оставят голы на второй тайм?
  • «Брюгге» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Отыграет ли «Наполи» результат первого матча?
  • «Наполи» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.95
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Брюгге — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Наполи — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Милан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Тамбов — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.50
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Завтра в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Оттава — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Торино — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры