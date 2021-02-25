«Аякс» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 20:55 мск. «Аякс» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

«Аякс» в нынешнем сезоне реально претендует на чемпионский титул. Сейчас команда занимает 1 место, имея в своем активе 56 очков с матчем в запасе.

Команда атакует очень результативно — аж 72 гола в 22 матчах. При этом оборона «Аякса» действует почти безошибочно, о чем свидетельствует красноречивый показатель в виде 17 пропущенных мячей.

В предыдущем своем матче команда вновь добилась победы. Дома амстердамцы переиграли «Спарту» (4:2), хотя по ходу встречи имели тотальное преимущество.

Все прогнозы на Лигу Европы

Поединки против «Лилля» проходят для команды весьма успешно. Из трех свиданий все три завершились в пользу голландцев.

«Лилль»

«Лилль» в минувшем туре Лиги 1 добыл выездную победу. На выезде был обыгран один из аутсайдеров «Лорьян» (1:4).

Сейчас команда занимает 1 место в турнирной таблице с 58 очками в активе. Правда, атака у «догов» — явно не самое сильное звено, ведь в 26 матчах забито всего 46 мячей.

А вот пропускает «Лилль» редко. 16 мячей в 16 матче — лучший показатель во французской лиге, да и в Лиге Европы тылы «догов» весьма надежны.

Разумеется, выезд в Амстердам для «Лилля» будет крайне непростым. Задача на него весьма прозаична: попытаться забить два мяча и отстоять свои ворота.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.95, на ничью за 3.70, а на «Лилль» — за 3.85

«Аякс» выигрывает матч за матчем, вот и в этом поединке будет настроен исключительно на победу.

«Лилль» после поражения в первой встрече должен пойти ва-банк.

Выездная победа в первом матче станет предвестником успеха хозяев, но французские гости явно попытаются быстро отыграть гандикап. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.70