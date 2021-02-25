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    «Аякс» с «Лиллем» выдадут продуктивный старт?

    «Аякс» — «Лилль». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, Лига Европы, 25 февраля 2021 года

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    Антони
    «Аякс» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 25 февраля, начало — в 20:55 мск. «Аякс» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 25 Февраля 2021 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 20:55 Лилль Лилль
  • Лига Европы. 1/16 финала
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.85
  • Ставка!
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    «Аякс»

    «Аякс» в нынешнем сезоне реально претендует на чемпионский титул. Сейчас команда занимает 1 место, имея в своем активе 56 очков с матчем в запасе.

    Команда атакует очень результативно — аж 72 гола в 22 матчах. При этом оборона «Аякса» действует почти безошибочно, о чем свидетельствует красноречивый показатель в виде 17 пропущенных мячей.

    В предыдущем своем матче команда вновь добилась победы. Дома амстердамцы переиграли «Спарту» (4:2), хотя по ходу встречи имели тотальное преимущество.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Поединки против «Лилля» проходят для команды весьма успешно. Из трех свиданий все три завершились в пользу голландцев.

    «Лилль»

    «Лилль» в минувшем туре Лиги 1 добыл выездную победу. На выезде был обыгран один из аутсайдеров «Лорьян» (1:4).

    Сейчас команда занимает 1 место в турнирной таблице с 58 очками в активе. Правда, атака у «догов» — явно не самое сильное звено, ведь в 26 матчах забито всего 46 мячей.

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    • А вот пропускает «Лилль» редко. 16 мячей в 16 матче — лучший показатель во французской лиге, да и в Лиге Европы тылы «догов» весьма надежны.

    Разумеется, выезд в Амстердам для «Лилля» будет крайне непростым. Задача на него весьма прозаична: попытаться забить два мяча и отстоять свои ворота.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.95, на ничью за 3.70, а на «Лилль» — за 3.85

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    «Аякс» выигрывает матч за матчем, вот и в этом поединке будет настроен исключительно на победу.

    «Лилль» после поражения в первой встрече должен пойти ва-банк.

    Выездная победа в первом матче станет предвестником успеха хозяев, но французские гости явно попытаются быстро отыграть гандикап. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.70

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