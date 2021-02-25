«Аякс»
«Аякс» в нынешнем сезоне реально претендует на чемпионский титул. Сейчас команда занимает 1 место, имея в своем активе 56 очков с матчем в запасе.
Команда атакует очень результативно — аж 72 гола в 22 матчах. При этом оборона «Аякса» действует почти безошибочно, о чем свидетельствует красноречивый показатель в виде 17 пропущенных мячей.
В предыдущем своем матче команда вновь добилась победы. Дома амстердамцы переиграли «Спарту» (4:2), хотя по ходу встречи имели тотальное преимущество.
Поединки против «Лилля» проходят для команды весьма успешно. Из трех свиданий все три завершились в пользу голландцев.
«Лилль»
«Лилль» в минувшем туре Лиги 1 добыл выездную победу. На выезде был обыгран один из аутсайдеров «Лорьян» (1:4).
Сейчас команда занимает 1 место в турнирной таблице с 58 очками в активе. Правда, атака у «догов» — явно не самое сильное звено, ведь в 26 матчах забито всего 46 мячей.
А вот пропускает «Лилль» редко. 16 мячей в 16 матче — лучший показатель во французской лиге, да и в Лиге Европы тылы «догов» весьма надежны.
Разумеется, выезд в Амстердам для «Лилля» будет крайне непростым. Задача на него весьма прозаична: попытаться забить два мяча и отстоять свои ворота.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.95, на ничью за 3.70, а на «Лилль» — за 3.85
«Аякс» выигрывает матч за матчем, вот и в этом поединке будет настроен исключительно на победу.
«Лилль» после поражения в первой встрече должен пойти ва-банк.
Выездная победа в первом матче станет предвестником успеха хозяев, но французские гости явно попытаются быстро отыграть гандикап. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.70