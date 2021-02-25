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    «Сочи» пополнился голкипером «Краснодара»

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    «Сочи» на своем официальном сайте объявил о переходе вратаря «Краснодара» Дениса Адамова.

    Денис Адамов
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    Денис Адамов

    Условия сделки не разглашаются. 25 февраля футболист присоединится к команде и примет участие в вечерней тренировке южан. В «Сочи» Адамов будет играть под первым номером.

    Адамов является воспитанником академии «Краснодара». Он провел три матча за основную команду «быков» и 56 игр за «Краснодар-2», в 17 из которых оставлял ворота в неприкосновенности.

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