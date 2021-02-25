«Сочи» пополнился голкипером «Краснодара»

на своем официальном сайте объявил о переходе вратаря

Условия сделки не разглашаются. 25 февраля футболист присоединится к команде и примет участие в вечерней тренировке южан. В «Сочи» Адамов будет играть под первым номером.

У нас тут вратарь ещё один будет. Но зачем писать, если все на картинке написано.

Добро пожаловать, Денис! pic.twitter.com/l4nh6BLvi6 — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 25, 2021

Адамов является воспитанником академии «Краснодара». Он провел три матча за основную команду «быков» и 56 игр за «Краснодар-2», в 17 из которых оставлял ворота в неприкосновенности.