Влашич назвал сумму, за которую ЦСКА готов отпустить его в другой клуб

Полузащитник ЦСКАрассказал, какую сумму хочет получить московский клуб после его продажи.

«Я знаю, что некоторые клубы хотели меня заполучить, но в ЦСКА сказали, что не отпустят, если за меня не заплатят € 35 млн. Это сумма выкупа в моем контракте. Если бы кто-нибудь предложил € 34 млн, я бы остался в Москве.

€ 35 млн — очень большие деньги для футболиста из чемпионата России, особенно во время пандемии, даже зимой. Не уверен, что в это трансферное окно за кого-нибудь заплатили € 25 млн, не говоря уже о большей сумме», — приводит слова Влашича «Чемпионат» со ссылкой на Sportske Novosti.

В 2019 году ЦСКА выкупил Влашича у «Эвертона» за 15,7 миллиона евро.