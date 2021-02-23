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    Влашич назвал сумму, за которую ЦСКА готов отпустить его в другой клуб

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    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, какую сумму хочет получить московский клуб после его продажи.

    Никола Влашич
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    Никола Влашич

    «Я знаю, что некоторые клубы хотели меня заполучить, но в ЦСКА сказали, что не отпустят, если за меня не заплатят € 35 млн. Это сумма выкупа в моем контракте. Если бы кто-нибудь предложил € 34 млн, я бы остался в Москве.

    € 35 млн — очень большие деньги для футболиста из чемпионата России, особенно во время пандемии, даже зимой. Не уверен, что в это трансферное окно за кого-нибудь заплатили € 25 млн, не говоря уже о большей сумме», — приводит слова Влашича «Чемпионат» со ссылкой на Sportske Novosti.

    В 2019 году ЦСКА выкупил Влашича у «Эвертона» за 15,7 миллиона евро.

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