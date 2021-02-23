Турецкая бригада арбитров обслужит матч «Краснодара» и загребского «Динамо»

Турецкая бригада арбитров во главе сназначена на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между загребским «Динамо» и «Краснодаром», информирует официальный сайт УЕФА.

Помогать Мелеру будут Мустафа Эйсой и Джевдет Кемюрджюоглу, четвертым рефери станет Арда Кардешлер. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Абдулкадир Битиген и его ассистент Али Палабыйык.

Встреча пройдет в Загребе 25 февраля. В первой игре «быки» на своем поле потерпели поражение со счетом 2:3.

Матч между «Хоффенхаймом» и «Мольде» обслужит российско-белорусская бригада арбитров.

Главным арбитром назначен белорус Алексей Кульбаков, ему будут ассистировать его соотечественники Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Четвертым рефери станет россиянин Владимир Москалев, за систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Виталия Мешков и его ассистент Сергей Иванов, также представляющие Россию.