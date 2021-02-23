Турецкая бригада арбитров обслужит матч «Краснодара» и загребского «Динамо»

Халил Мелер Фото: globallookpress.com
Помогать Мелеру будут Мустафа Эйсой и Джевдет Кемюрджюоглу, четвертым рефери станет Арда Кардешлер. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Абдулкадир Битиген и его ассистент Али Палабыйык.
Встреча пройдет в Загребе 25 февраля. В первой игре «быки» на своем поле потерпели поражение со счетом 2:3.
Матч между «Хоффенхаймом» и «Мольде» обслужит российско-белорусская бригада арбитров.
Главным арбитром назначен белорус Алексей Кульбаков, ему будут ассистировать его соотечественники Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Четвертым рефери станет россиянин Владимир Москалев, за систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Виталия Мешков и его ассистент Сергей Иванов, также представляющие Россию.