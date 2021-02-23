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    Быстров: Если бы сделку по Малкому оформил русский, он бы в «Зените» уже не работал

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    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров считает, что «Зенит» допустил ошибку, купив у «Барселоны» бразильского полузащитника Малкома.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «Малком пока — для меня — себя никак не проявляет. Да, у него хорошая техника, но пока он не тащит "Зенит", как те же иностранцы, которые покупались до него за такие деньги: и Данни, и Халк, и Витцель. Они были лидерами на своих позициях, а про Малкома я пока такого сказать не могу. Травма за травмой — ну, давайте будем на это списывать.

    Представляю, если бы русский сделал такую сделку. Я думаю, он в клубе уже бы не работал.

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    • Соответственно, любой такой же не иностранец сейчас бы попал под такую критику, что мама не горюй», — сказал Быстров в интервью журналисту Василию Конову.

    Инициатором приглашения Малкома в «Зенит» был спортивный директор питерского клуба Хавьер Рибалта.

    Напомни, Малком не поможет «Зениту» в ближайших матчах из-за травмы колена.

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