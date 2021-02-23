Быстров: Если бы сделку по Малкому оформил русский, он бы в «Зените» уже не работал

Бывший футболист сборной Россиисчитает, что «Зенит» допустил ошибку, купив у «Барселоны» бразильского полузащитника

«Малком пока — для меня — себя никак не проявляет. Да, у него хорошая техника, но пока он не тащит "Зенит", как те же иностранцы, которые покупались до него за такие деньги: и Данни, и Халк, и Витцель. Они были лидерами на своих позициях, а про Малкома я пока такого сказать не могу. Травма за травмой — ну, давайте будем на это списывать.

Представляю, если бы русский сделал такую сделку. Я думаю, он в клубе уже бы не работал.

Соответственно, любой такой же не иностранец сейчас бы попал под такую критику, что мама не горюй», — сказал Быстров в интервью журналисту Василию Конову.

Инициатором приглашения Малкома в «Зенит» был спортивный директор питерского клуба Хавьер Рибалта.

Напомни, Малком не поможет «Зениту» в ближайших матчах из-за травмы колена.