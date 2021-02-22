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    Орлов: Не то слово, как тревожно за чемпионство «Зенита»

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    Известный комментатор Геннадий Орлов признался, что его беспокоит текущее состояние «Зенита».

    «Зенит» возобновил сезон с поражения от «Арсенала» в Кубке России
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    «Зенит» возобновил сезон с поражения от «Арсенала» в Кубке России

    В минувшие выходные «Зенит» вылетел из Кубка России. Команда Сергея Семака проиграла в 1/8 финала тульскому «Арсеналу» (1:2).

    «Неизвестно, успеет ли кто-то вернуться к матчу "Ростовом". В частности Барриос с Дугласом Сантосом. Но вообще надо вспомнить, что "Зенит" в чемпионате опережает ЦСКА всего на 4 очка. Это одно поражение — и всё.

    Тревожно ли за чемпионство "Зенита"? Не то слово. Когда вернется тот же Малком, неизвестно. Четыре недели он будет восстанавливаться. А сколько потом набирать форму? Кому он будет нужен в мае! Решаться же, на мой взгляд, всё будет сейчас, в марте, до перерыва на матчи сборной.

    Тем более перед самой паузой ЦСКА примет "Зенит" на своем поле. Армейцы, считаю, — основной конкурент петербуржцев. К тому же красно-синие купили Рондона. И правильно сделали — он будет забивать», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

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