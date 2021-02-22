Орлов: Не то слово, как тревожно за чемпионство «Зенита»

Известный комментаторпризнался, что его беспокоит текущее состояние

В минувшие выходные «Зенит» вылетел из Кубка России. Команда Сергея Семака проиграла в 1/8 финала тульскому «Арсеналу» (1:2).

«Неизвестно, успеет ли кто-то вернуться к матчу "Ростовом". В частности Барриос с Дугласом Сантосом. Но вообще надо вспомнить, что "Зенит" в чемпионате опережает ЦСКА всего на 4 очка. Это одно поражение — и всё.

Тревожно ли за чемпионство "Зенита"? Не то слово. Когда вернется тот же Малком, неизвестно. Четыре недели он будет восстанавливаться. А сколько потом набирать форму? Кому он будет нужен в мае! Решаться же, на мой взгляд, всё будет сейчас, в марте, до перерыва на матчи сборной.

Тем более перед самой паузой ЦСКА примет "Зенит" на своем поле. Армейцы, считаю, — основной конкурент петербуржцев. К тому же красно-синие купили Рондона. И правильно сделали — он будет забивать», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».