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    Воронин: Уровень футбола и игроков в РПЛ упал

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    Тренер «Динамо» Андрей Воронин считает, что уровень российской Премьер-лиги за последние годы значительно снизился.

    Андрей Воронин
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    Андрей Воронин

    «Я просто смотрю на уровень чемпионата и качество футболистов, из-за этого у меня сложилось такое мнение. Уровень футбола и игроков реально упал.

    Деньги ушли из футбола? Да нет, при чем здесь деньги? Это влияет только на иностранцев. Просто в тот период, когда я играл, конкуренции было гораздо больше и футболисты сильнее, чем сейчас. Я не беру конкретный клуб, говорю про чемпионат в целом.

    Я не считаю, что это проблема денег. Сейчас многие футболисты получают такие же деньги, как в Бундеслиге, но там уровень футбола и футболистов не падает.

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    • А почему лимит должен душить? Просто я уже говорил, что в такой большой стране, как Россия, должно быть больше качественных, классных футболистов, чем есть на данный момент.

    У нас была одна из самых молодых команд в РПЛ, где было много хороших молодых футболистов. Те же Смолов, Шунин, Кокорин, Комбаровы — все они были в нашей молодежной команде, многие прошли академию. Просто некоторые заиграли, а другие потом теряются», — сказал Воронин в интервью «Комсомольской правде».

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