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    Карпин: Как описать результат матча? Никак. Объяснений нет

    Футбол Ростов Ахмат Кубок России Футбол России
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями после поражения от «Ахмата» (0:1) в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Как описать результат матча? Никак. Объяснений нет. Не только в невезении дело. Это самое простое, что можно сказать.

    Была лучшая игра против "Ахмата", и ее проиграли. Они забили пенальти, а мы нет. По игре вопросы могут быть, претензии тоже, связанные с тактикой. Сделали всё, что нужно.

    Создавали моменты. Ни одного момента создать не дали, там — создали. Еременко? Никак не сказалось. Ничего не ясно пока с травмой», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Единственный гол на 19-й минуте матча забил полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша с пенальти.

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