Карпин: Как описать результат матча? Никак. Объяснений нет

Главный тренер «Ростова»поделился впечатлениями после поражения от(0:1) в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Как описать результат матча? Никак. Объяснений нет. Не только в невезении дело. Это самое простое, что можно сказать.

Была лучшая игра против "Ахмата", и ее проиграли. Они забили пенальти, а мы нет. По игре вопросы могут быть, претензии тоже, связанные с тактикой. Сделали всё, что нужно.

Создавали моменты. Ни одного момента создать не дали, там — создали. Еременко? Никак не сказалось. Ничего не ясно пока с травмой», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Единственный гол на 19-й минуте матча забил полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша с пенальти.