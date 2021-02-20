Влашич: Мой следующий шаг — переход в клуб из топ-чемпионата

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватиипоразмышлял о своем будущем.

«Разумеется, мой следующий шаг — переход в клуб из топ-чемпионата. Ведь я играю за сборную Хорватии против лучших футболистов "Барселоны", "Реала", "Интера". Конечно, я вижу в себя в сильном клубе.

Однако для этого необходимо делать постепенные шаги. Мне нужно закончить сезон в России как можно выше в таблице, а также классно сыграть на Евро-2020.

Примера? Я люблю эту лигу, мне нравится ее футбольный стиль. Все команды хотят играть с мячом. Футболисты, очень хорошо оснащенные технически. Они быстры и подвижны. Я люблю испанский стиль», — цитирует Влашича Marca.