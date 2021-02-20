«Ливерпуль» — «Эвертон»: счет 0:2, обзор голов

В матче 25 тура АПЛ и 58 дерби Мерсисайдапроигралсо счетом 0:2.

Это первое поражение команды на своем поле в дерби с 1999 года и четвертое фиаско в этом сезоне подряд.

Уже на 3 минуте Ришарлисон вывел гостей вперед после передачи Хамеса Родригеса. Гилфи Сигурдссон на 83 минуте реализовал пенальти.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Эвертон 0:2 Голы: 0:1 Ришарлисон (3'), 0:2 Гилфи Сигурдссон (пенальти) (83') Ливерпуль: Алисон Бекер, Джордан Хендерсон (Натаниел Филлипс, 30'), Озан Кабак, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Тьяго Алькантара (Дивок Ориги, 87'), Curtis Jones (Шердан Шакири, 63'), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах Эвертон: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Бен Годфри, Лука Динь, Abdoulaye Doucoure, Хамес Родригес (Доминик Калверт-Льюин, 62'), Андре Гомеш (Гилфи Сигурдссон, 59'), Шеймус Коулман, Том Дэвис, Ришарлисон (Алекс Айуоби, 86') Предупреждения: Андре Гомеш (41'), Озан Кабак (45'), Садио Мане (67')

«Ливерпуль» спустился уже на 6 строчку (40 очков). «Эвертон» сравнялся с хозяевами по очкам и занимает 8 позицию из-за разницы голов.