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    Кирьяков рассказал, как «Арсеналу» выиграть у «Зенита» в Кубке России

    Футбол Зенит Арсенал Тула Кубок России Футбол России
    Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Зенитом» и тульским «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка России.

    Сергей Кирьяков
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    Сергей Кирьяков

    «Конечно, "Зенит" — однозначный фаворит этого противостояния, но кубковые соревнования тем и хороши, что в них всегда есть элемент неожиданности.

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    • Здесь важно, чтобы туляки вышли на поле с максимальным настроем, тактически очень внимательно действовали в обороне, не допуская ошибок, и воспользовались пробелами в защите у питерцев, которые не могут совсем обойтись без изъянов», — сказал Кирьяков «Известиям».

    Матч «Зенит» — «Арсенал» пройдет 20 февраля, начало — в 17:00 мск.

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