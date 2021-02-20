Кирьяков рассказал, как «Арсеналу» выиграть у «Зенита» в Кубке России

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча междуи тульскимв 1/8 финала Кубка России.

«Конечно, "Зенит" — однозначный фаворит этого противостояния, но кубковые соревнования тем и хороши, что в них всегда есть элемент неожиданности.

Здесь важно, чтобы туляки вышли на поле с максимальным настроем, тактически очень внимательно действовали в обороне, не допуская ошибок, и воспользовались пробелами в защите у питерцев, которые не могут совсем обойтись без изъянов», — сказал Кирьяков «Известиям».

Матч «Зенит» — «Арсенал» пройдет 20 февраля, начало — в 17:00 мск.