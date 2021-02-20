Корнеев: В матче между «Динамо» и «Спартаком» шансы 50 на 50

Бывший футболистподелился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Кубка России между

«Обе команды ровно провели подготовку к сезону. Не знаю, вернется ли Промес или нет, но "Спартак" приобрел хороших игроков. Они хорошо выглядят, будет интересно просмотреть на это противостояние.

Сейчас в этом матче шансы 50 на 50, я не вижу, чтобы у кого-то было преимущество. Что касается Урунова, то есть смысл продать его назад в "Уфу", судя по всему не особо рассчитывают на него», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 20 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.