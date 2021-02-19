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    «Уфа» готова арендовать Урунова

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    Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что уфимцы готовы арендовать у «Спартака» полузащитника Остона Урунова.

    Остон Урунов
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    Остон Урунов

    «После того, как увидели, что "Спартак" отзаявил Урунова, написали им письмо о том, что готовы взять его в аренду до конца сезона и взять зарплату на себя.

    Что касается права выкупа, то мы хотели сделать это еще месяц назад, делали предложение, но они указали другую сумму. Сейчас планируем аренду до конца сезона или, возможно, и подольше. Пока ждем ответа на письмо», — сказал Шайбеков «Чемпионату».

    Напомним, ранее директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что клуб исключил Урунова из заявки на сезон.

  • «Спартак» отзаявил Урунова на этот сезон
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    • Урунов перешел в «Спартак» в августе 2020 года из «Уфы». В нынешнем сезоне хавбек провел за московскую команду девять игр и забил один гол.

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