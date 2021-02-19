«Спартак» отзаявил Урунова на этот сезон

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что клуб исключил из заявки на сезон полузащитника

«Остон исключен из заявки по обоюдному решению клуба и тренерского штаба. Варианты его дальнейшего будущего рассматриваются», — передает слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В текущем сезоне он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, забив один гол.

Действующий контракт игрока сборной Узбекистана с «красно-белыми» рассчитан до 2025 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в 1,5 миллиона евро. Отмечается, что он может вернуться в башкирскую команду.