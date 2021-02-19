ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вашингтон» обыграл на своем льду «Баффало»НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Баффало», Овечкин снова не забил, «Питтсбург» разгромил «Айлендерс»
  • 13:57
    • Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open
  • 13:50
    • «Уфа» готова арендовать Урунова
  • 09:46
    • «Бруклин» выиграл у «Лейкерс», Леброн Джеймс набрал 35-тысячное очко в карьере, «Милуоки» уступил «Торонто»
  • 09:23
    • Касаткина выиграла турнир в Мельбурне
  • 13:22
    • «Спартак» отзаявил Урунова на этот сезон
    Все новости спорта

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

    Футбол Лига Европы Динамо Загреб Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Германии Хоффенхайм 1899 Тоттенхэм Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Стали известны претенденты на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

    Бруно Петкович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бруно Петкович

    В число претендентов вошли: форвард загребского «Динамо» Бруно Петкович, вингер «Тоттенхэма» Гарет Бейл, нападающий «Хоффенхайма» Мунас Даббур и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

    Напомним, что Петкович забил два гола в ворота «Краснодара» (3:2), Бейл отметился голом и результативной передачей в игре с «Вольфсбергом» (4:1), Даббур дважды отличился в выездном матче с «Мольде» (3:3), а Фернандеш сделал дубль в игре с «Реалом Сосьедад» (4:0).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев выйдет в финал Australian Open?
  • Медведев — Циципас. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Фиалки» продемонстрируют стартовую активность?
  • «Фиорентина» — «Специя». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • «Ткачи» украсят второй тайм голами?
  • «Брест» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.90
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Фиорентина — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вальядолид — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры