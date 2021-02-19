УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

В число претендентов вошли: форвард загребского «Динамо» Бруно Петкович, вингер «Тоттенхэма» Гарет Бейл, нападающий «Хоффенхайма» Мунас Даббур и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.

Кто был лучшим на этой неделе? 🏅

⭐️ Бруно Петкович

⭐️ Гарет Бейл

⭐️ Мунас Даббур

⭐️ Бруну Фернандеш@hankookreifen | #ЛигаЕвропы — УЕФА (@UEFAcom_ru) February 18, 2021

Напомним, что Петкович забил два гола в ворота «Краснодара» (3:2), Бейл отметился голом и результативной передачей в игре с «Вольфсбергом» (4:1), Даббур дважды отличился в выездном матче с «Мольде» (3:3), а Фернандеш сделал дубль в игре с «Реалом Сосьедад» (4:0).