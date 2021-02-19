Кепа не думает об уходе из «Челси»

Вратарь «Челси»рассказал, насколько доволен своим положением в лондонском клубе

«На данный момент по шкале от 0 до 10 я счастлив на 7,5. Три месяца назад назвал бы чуть меньшую цифру из-за отсутствия игровой практики.

Вне поля хорошо себя чувствую в ситуации, в которой пришлось жить. Сложный год во всех отношениях. Надеюсь изменить это и рассчитываю на семью и близких.

Не думал об уходе из "Челси". Это мой третий сезон в Лондоне. В первом сезоне мы выиграли Лигу Европы, команда квалифицировалась в Лигу чемпионов, а я вызывался в сборную.

На второй год мы сменили тренера. С Фрэнком Лэмпардом у меня не было проблем. Это правда, я не показывал того уровня игры, который должен был. Но у меня точно не было и нет проблем с Лэмпардом.

Хочу быть здесь. Хочу все изменить. Для начала нужно играть хотя бы понемногу, почувствовать себя лучше и смотреть с верой в будущее», — приводит слова Кепы COPE.