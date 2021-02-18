Лилль — Аякс. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.02.2021)

Составы команд:
«Лилль»: Мик Меньян, Зеки Мехмет Челик, Свен Ботман, Жозе Фонте, Рейнилду, Жонатан Бамба, Ренату Саншеш, Timothy Weah, Бубакари Сумаре, Джонатан Дэвид, Юсуф Язиджи.
«Аякс»: Мартен Стекеленбург, Jurrien Timber, Devyne Rensch, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Эдсон Альварес, Дави Классен, Дейли Блинд, Давид Нерес, Душан Тадич, Antony.
Календарь и таблица Лиги Европы
Предыдущий матч соперников: «Лилль» — «Аякс» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лилль» — «Аякс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.62.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Аякс» со счетом 0:1.
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«Искусственный интеллект» считает, что победит «Аякс» со счетом 0:1.
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