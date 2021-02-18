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    У кого прервется беспроигрышная серия?

    «Лилль» — «Аякс». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Лигу Европы 18 февраля 2021 года

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    «Лилль» лидирует в чемпионате Франции
    «Лилль» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 23:00 мск. «Лилль» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 18 Февраля 2021 года
    Лилль
  • Лига Европы. 1/16 финала
    •  Лилль 23:00 Аякс Аякс
  • Амстердам
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.47
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Лилль»

    «Лилль» выступает в Лиге Европы после того, как в прошлом сезоне получил возможность сыграть в Лиге чемпионов, где не прошел стадию группового этапа.

    В квартете ЛЕ текущей кампании «Доги» уже сыграли успешно. Позади их финишировали «Селтик» и пражская «Спарта», а впереди только «Милан».

    Французский коллектив дважды сумел победить чешскую команду, еще раз — итальянскую. Единственное поражение ему нанес шотландский клуб, с которым также была ничья, а еще одна мировая зафиксирована с «россонери».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Лилль» не знает поражений уже восемь поединков кряду во всех турнирах. При этом в семи из них лидер Лиги 1 одержал победы.

    «Арсенал»

    «Аякс» начал выступления в еврокубках нынешнего сезона с Лиги чемпионов. В своем квартете красно-белые заняли третье место, поэтому опустили в Лигу Европы.

    Амстердамцы уступили первые два места, которые выводят в плей-офф, «Ливерпулю» и «Аталанте». Лишь «Мидтьюлланн» финишировал ниже.

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  • 15/02/2021

    • Команда не проигрывает уже 13 поединков во всех турнирах. В предыдущий раз обыграть ее удалось «Аталанте» в Лиге чемпионов 9 декабря 2020 года.

    Что еще убедительнее говорит в пользу нидерландского чемпиона — ему удалось выиграть восемь предыдущих поединков кряду во всех турнирах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех гостей оценивается в 2,62, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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    Прогноз и ставка на матч «Лилль» — «Аякс» 18.02.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.62.
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