«Лилль»
«Лилль» выступает в Лиге Европы после того, как в прошлом сезоне получил возможность сыграть в Лиге чемпионов, где не прошел стадию группового этапа.
В квартете ЛЕ текущей кампании «Доги» уже сыграли успешно. Позади их финишировали «Селтик» и пражская «Спарта», а впереди только «Милан».
Французский коллектив дважды сумел победить чешскую команду, еще раз — итальянскую. Единственное поражение ему нанес шотландский клуб, с которым также была ничья, а еще одна мировая зафиксирована с «россонери».
«Лилль» не знает поражений уже восемь поединков кряду во всех турнирах. При этом в семи из них лидер Лиги 1 одержал победы.
«Арсенал»
«Аякс» начал выступления в еврокубках нынешнего сезона с Лиги чемпионов. В своем квартете красно-белые заняли третье место, поэтому опустили в Лигу Европы.
Амстердамцы уступили первые два места, которые выводят в плей-офф, «Ливерпулю» и «Аталанте». Лишь «Мидтьюлланн» финишировал ниже.
Команда не проигрывает уже 13 поединков во всех турнирах. В предыдущий раз обыграть ее удалось «Аталанте» в Лиге чемпионов 9 декабря 2020 года.
Что еще убедительнее говорит в пользу нидерландского чемпиона — ему удалось выиграть восемь предыдущих поединков кряду во всех турнирах.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.
Успех гостей оценивается в 2,62, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.