«Лилль» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 23:00 мск. «Лилль» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Лилль» выступает в Лиге Европы после того, как в прошлом сезоне получил возможность сыграть в Лиге чемпионов, где не прошел стадию группового этапа.

В квартете ЛЕ текущей кампании «Доги» уже сыграли успешно. Позади их финишировали «Селтик» и пражская «Спарта», а впереди только «Милан».

Французский коллектив дважды сумел победить чешскую команду, еще раз — итальянскую. Единственное поражение ему нанес шотландский клуб, с которым также была ничья, а еще одна мировая зафиксирована с «россонери».

Все прогнозы на Лигу Европы

«Лилль» не знает поражений уже восемь поединков кряду во всех турнирах. При этом в семи из них лидер Лиги 1 одержал победы.

«Арсенал»

«Аякс» начал выступления в еврокубках нынешнего сезона с Лиги чемпионов. В своем квартете красно-белые заняли третье место, поэтому опустили в Лигу Европы.

Амстердамцы уступили первые два места, которые выводят в плей-офф, «Ливерпулю» и «Аталанте». Лишь «Мидтьюлланн» финишировал ниже.

Команда не проигрывает уже 13 поединков во всех турнирах. В предыдущий раз обыграть ее удалось «Аталанте» в Лиге чемпионов 9 декабря 2020 года.

Что еще убедительнее говорит в пользу нидерландского чемпиона — ему удалось выиграть восемь предыдущих поединков кряду во всех турнирах.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех гостей оценивается в 2,62, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.